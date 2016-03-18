Движение на Софийской набережной восстановят в течение часа

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Движение автотранспорта по Софийской набережной будет полностью восстановлено в течение часа. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) обещает закончить ремонтные работы к вечеру.

"Произошло повреждение магистрального теплопровода 1981 года постройки. Оперативно было локализовано это повреждение и потребители, которые снабжались теплом от него, переключены на резервные схемы, отключенных потребителей нет. Ведем ремонтные работы, закончим ориентировочно в 17:00 –18:00 сегодняшнего дня. Движение автотранспорта по Софийской набережной в течение часа будет восстановлено, оно не мешает работам", – цитирует Агентство "Москва" исполнительного директора первого филиала МОЭК Николая Кузьмина.

Авария на Софийской набережной частично ликвидирована

По его словам, прорыв произошел в одном месте, но так как трубопровод на протяжении 9–10 метров сильно подвержен коррозии, замене подлежит весь участок.

Ранее сообщалось, что вечером 17 марта на перекрестке Софийской набережной и улицей Серафимовича произошел излив горячей воды. На резервную схему отопления перевели 47 зданий и сооружений, в том числе 15 жилых домов.

Пострадавших нет, только троллейбус въехал передней частью шасси в промоину. Были введены изменения в схему движения городского пассажирского транспорта.