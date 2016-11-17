Московских коммунальщиков направили восстановить энергоснабжение в область

Столичные власти направили бригады коммунальщиков помочь восстановить энергоснабжение в Дмитровском районе, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 300 домов остаются без электричества в Дмитровском районе. Энергоснабжение здесь было прервано еще 11 ноября.

"На месте в круглосуточном режиме работают бригады московских специалистов с запасом кабельной продукции, топлива и всем необходимым для полного восстановления штатного энергоснабжения Дмитровского района", - подчеркнул заммэра.

Всего в районах Подмосковья для устранения последствий ледяного дождя в круглосуточном режиме в две смены работают 235 бригад МОЭСК общей численностью более 1100 человек. Задействовано более 300 единиц спецтехники.