17 ноября 2016, 13:55

Город

Московских коммунальщиков направили восстановить энергоснабжение в область

Столичные власти направили бригады коммунальщиков помочь восстановить энергоснабжение в Дмитровском районе, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 300 домов остаются без электричества в Дмитровском районе. Энергоснабжение здесь было прервано еще 11 ноября.

"На месте в круглосуточном режиме работают бригады московских специалистов с запасом кабельной продукции, топлива и всем необходимым для полного восстановления штатного энергоснабжения Дмитровского района", - подчеркнул заммэра.

Всего в районах Подмосковья для устранения последствий ледяного дождя в круглосуточном режиме в две смены работают 235 бригад МОЭСК общей численностью более 1100 человек. Задействовано более 300 единиц спецтехники.

Массовые нарушения энергоснабжения в Центральном и Приволжском федеральных округах происходили с 10 по 15 ноября из-за циклона, сопровождавшегося ледяным дождем, снегопадами и ветром до 18 метров в секунду.

Только в северных районах Подмосковья последствия ледяного дождя затронули территорию более 10 тысяч километров. Из них в Дмитровском районе свыше двух тысяч километров. Ситуацию осложняли именно повторные отключения линий электропередачи из-за обрывов проводов под тяжестью обледенелых деревьев на других участках электросетей.

