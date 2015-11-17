Ночной трамвай № 3 заменят автобусом на время ремонтных работ

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Из-за ремонтных работ на время отменяется ночной маршрут трамвая № 3 ("Улица Академика Янгеля" – "Чистые пруды"), сообщает информационный центр департамента транспорта.

Вместо трамвая на линию выйдет автобус № 3н, маршрут у него будет точно такой же, кроме участка от Симферопольского бульвара до Даниловского рынка (там трасса проходит по Варшавскому шоссе и Большой Тульской улице).

Ограничения будут действовать по ночам с 17 на 18 и с 19 на 20 ноября.

Аналогичные работы проходили в конце сентября. Кроме того, ночной маршрут троллейбуса № 15 на время также заменят автобусом.

Отметим, что в столице работает 11 ночных маршрутов: