17 ноября 2015, 16:47

Город

Ночной трамвай № 3 заменят автобусом на время ремонтных работ

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Из-за ремонтных работ на время отменяется ночной маршрут трамвая № 3 ("Улица Академика Янгеля" – "Чистые пруды"), сообщает информационный центр департамента транспорта.

Вместо трамвая на линию выйдет автобус № 3н, маршрут у него будет точно такой же, кроме участка от Симферопольского бульвара до Даниловского рынка (там трасса проходит по Варшавскому шоссе и Большой Тульской улице).

Ограничения будут действовать по ночам с 17 на 18 и с 19 на 20 ноября.

Аналогичные работы проходили в конце сентября. Кроме того, ночной маршрут троллейбуса № 15 на время также заменят автобусом.

Отметим, что в столице работает 11 ночных маршрутов:

  • Автобус № Н1 "Озерная улица – Аэропорт "Шереметьево";
  • Автобус № Н2 "Беловежская улица – Лубянская площадь";
  • Автобус № Н3 "Уссурийская улица – Лубянская площадь;
  • Автобус № Н4 "Новокосино ‒ Лубянская площадь";
  • Автобус № Н5 "Каширское шоссе, дом 148 ‒ Лубянская площадь";
  • Автобус № Н6 "Осташковская улица ‒ Лубянская площадь";
  • Троллейбус № 63 "138-й квартал Выхина – Лубянская площадь";
  • Троллейбус № 15 "ВДНХ (южная) – Лужнецкий проезд";
  • Троллейбусы № Бк и Бч – маршруты, следующие в обоих направлениях Садового кольца;
  • Трамвай № 3 – улица Академика Янгеля – метро "Чистые пруды".

ремонтные работы наземный транспорт трамваи ночные маршруты

