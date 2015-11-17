Ночной трамвай № 3 заменят автобусом на время ремонтных работ

Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Из-за ремонтных работ на время отменяется ночной маршрут трамвая № 3 ("Улица Академика Янгеля" – "Чистые пруды"), сообщает информационный центр департамента транспорта.
Вместо трамвая на линию выйдет автобус № 3н, маршрут у него будет точно такой же, кроме участка от Симферопольского бульвара до Даниловского рынка (там трасса проходит по Варшавскому шоссе и Большой Тульской улице).
Ограничения будут действовать по ночам с 17 на 18 и с 19 на 20 ноября.
Аналогичные работы проходили в конце сентября. Кроме того, ночной маршрут троллейбуса № 15 на время также заменят автобусом.
Отметим, что в столице работает 11 ночных маршрутов:
- Автобус № Н1 "Озерная улица – Аэропорт "Шереметьево";
- Автобус № Н2 "Беловежская улица – Лубянская площадь";
- Автобус № Н3 "Уссурийская улица – Лубянская площадь;
- Автобус № Н4 "Новокосино ‒ Лубянская площадь";
- Автобус № Н5 "Каширское шоссе, дом 148 ‒ Лубянская площадь";
- Автобус № Н6 "Осташковская улица ‒ Лубянская площадь";
- Троллейбус № 63 "138-й квартал Выхина – Лубянская площадь";
- Троллейбус № 15 "ВДНХ (южная) – Лужнецкий проезд";
- Троллейбусы № Бк и Бч – маршруты, следующие в обоих направлениях Садового кольца;
- Трамвай № 3 – улица Академика Янгеля – метро "Чистые пруды".
