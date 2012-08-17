"Вечерняя Москва": пятница, 17 августа 2012 года

Путин предложил омбудсменам найти консолидирующую идею

Президент России Владимир Путин предложил региональным уполномоченным по правам человека подумать над формулированием идеи, которая могла бы способствовать консолидации народов России и общества в целом.

— В советский период много чего делали не очень хорошего, но много хорошего изобрели. Например, было такое понятие — советский народ, новая историческая общность, — сказал Путин в ходе встречи с региональными омбудсменами, поднимавшими проблему межнациональных и межрелигиозных отношений в России.

— При всем многообразии наших культур, религий, традиций, даже истории в обозначение «советский народ» все-таки вкладывалось нечто общее для всех. Это, безусловно, консолидировало общество, — отметил глава государства.

— Если кто-то предложит нечто подобное в новых условиях — это будет здорово, — сказал президент.

«Вечерка»-ТВ»: гость с Олимпиады!

Сегодня, 17 августа, гостем прямого эфира «Вечерки»ТВ» будет чемпионка Олимпиады2012, метательница молота Татьяна Лысенко. Начало прямого эфира в 14 часов. Спортсменка приедет в редакцию вместе с золотой медалью, которую она продемонстрирует журналистам, всем телезрителям и посетителям нашего сайта www.vmdaily.ru (рубрика «Вечерка»ТВ»). Напомним, что на Олимпиаду в Лондон Татьяна поехала, отбыв до этого двухлетнюю дисквалификацию, из-за которой она пропустила Олимпийские игры 2008 года в Пекине, где считалась фавориткой. Любой желающий может через наш специальный чат задать вопросы прославленной спортсменке или высказать свое мнение. Рассчитывала ли сама атлетка на победу? Когда ей стало понятно, что золото от нее не уйдет? Что ей говорил тренер до выступления и после? Как она провела ночь перед соревнованиями и после победы? Как прошла встреча с президентом страны Владимиром Путиным? Что ей дает звание «Почетный гражданин горда Батайска»? Как она распорядится своими призовыми деньгами? На эти и многие другие вопросы можно будет услышать ответ в прямом эфире «Вечерки»ТВ», прочитать на нашем сайте и в газетном номере в понедельник, 20 августа.

У Олега Табакова день рождения

Сегодня исполняется 77 лет народному артисту СССР, лауреату множества государственных премий, художественному руководителю МХТ им. А. П. Чехова Олегу Табакову. Мэтр только-только вернулся из своего летнего отпуска и сразу активно включился в подготовку к грядущему театральному сезону. Он будет весьма необычным и пройдет под знаком 150-летнего юбилея основателя Художественного театра К. С. Станиславского. Кроме того, для Табакова сезон будет связан не только с привычной ответственностью сразу за два московских театра, но и с открывшейся Театральной школой, которой мэтр отдает немалую долю своего времени. Накануне дня рождения корреспондент «Вечерней Москвы» дозвонилась до именинника и поздравила его с праздником.

МЧС и медики спасли недоношенного малыша

Возвращение: Вчера в аэропорту «Раменское» «Вечерка» встречала россиян, экстренно вывезенных из Турции. Людям срочно требовалась врачебная помощь. Самому юному из них нет еще и месяца... Так вышло, что мама родила Богдана на седьмом месяце беременности в турецкой Анталье. Именно там у мамы Богдана произошли преждевременные роды. И именно поэтому рядом с малышом находились не только врачи, но и спасатели. Ночью самолет МЧС с Богданом на борту приземлился на подмосковном аэродроме «Раменское» города Жуковского. Как сообщила «Вечерке» врач -реаниматолог Анна Киртбая, состояние малыша пока стабильно тяжелое. Всего из Турции эвакуированы шестеро россиян. Все они вернулись домой с различными травмами. Есть переломы, а два человека сейчас в крайне тяжелом состоянии— их даже перевели на искусственную вентиляцию легких. На помощь этим людям на борту МЧС был направлен 21 медик.

Мы стоим на плитке. И стоим твердо!

Проверка слуха: Накануне несколько средств массовой информации сообщили о том, что город решил отказаться от использования тротуарной плитки. Согласно одной из версий, город отказался от плитки из-за дороговизны, согласно другой — из-за протестов горожан. По некоторым данным, появлению слуха способствовала распространенная ранее со ссылкой на Тендерный комитет информация о том, что проводившиеся городом торги на укладку плитки были сначала перенесены, а потом и вовсе отменены госзаказчиком. Однако информация не подтвердилась: город и впредь будет мостить тротуары плиткой. С таким заявлением вчера выступил заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

Как сообщил корреспонденту «Вечерки» заместитель мэра, с начала этого года в Москве уже уложено 400 тысяч квадратных метров плитки. Это даже больше, чем за аналогичный период 2012-го.

«В программе изменены акценты,— пояснил Бирюков. — В настоящее время в центральной части города идет работа по обустройству парковочного пространства, в общей сложности должно появиться порядка 3000 парковочных мест. Поэтому логично сначала закончить эти работы, а уже затем заняться обустройством тротуаров». Бирюков пояснил, что мэрия прислушалась к пожеланиям москвичей, и теперь плитка используется при благоустройстве городских парков, таких как Олонецкий, Борисовские пруды.«Плитку мы также использовали при благоустройстве территории у Триумфальной арки, — рассказал зам.мэра. — Это 5 гектаров, и посмотрите, какая получилась красота». Он также напомнил, что плитка экологичнее асфальта, она пропускает воду, ее дешевле менять.

По словам Бирюкова, недочеты с укладкой плитки, выявленные по итогам прошлого года, ликвидированы



Август — сезон пищевых отравлений

Витамины, бесспорно, идут на пользу организму, но в то же время на фруктах и овощах могут быть возбудители кишечных заболеваний. Врачи рекомендуют перед употреблением тщательно помыть овощи фрукты и, конечно же, руки. К потенциально опасным продуктам летом можно отнести молочные продукты, кондитерские изделия, яйца, продукты из мяса и рыбы. Кстати, угрозу для кишечника летом может представлять даже обычная вода из -под крана. Недавно главный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян не искать приключений на свой желудочно-кишечный тракт, не увлекаться блюдами японской кухни, в частности суши и роллами, поскольку большинство из них содержат сырую рыбу.

«Зачем есть эту пораженную глистными инвазиями рыбу? Моды в питании быть не может. Сам факт поглощения такой рыбы небезразличен в худшую сторону для вашего организма», — заявил Геннадий Онищенко.

Стоит учесть, что купание в реках и озерах в жару тоже чревато заражениями, особенно для детей. В воде могут содержаться вирусы гепатита А, дизентерийные палочки, ротавирусы и другие возбудители кишечных инфекций. Не секрет, что дети во время купания могут проглотить воду. В последнее время в столице участились отравления арбузами. Сладкая ягода даже в сезон может привести к отравлению. Чаще всего отравление арбузами связано с содержащимися в них нитратами. Эти вещества содержатся в удобрениях, которые добавляют в почву для того, чтобы ускорить рост и созревание ягод. Молочные продукты содержат особые бактерии. У молока есть такое качество, как кислотность. Также в нем содержится много загрязняющих веществ — свинец, пестициды, гормоны и др. Но и отказ от молочных продуктов нежелателен. Если нет опасности диабета, отравление молочными продуктами не должно привести к решению отказаться от приема этих продуктов, содержащих кальций.

Любители всевозможных гоголей-моголей и других блюд из сырых яиц подвергают себя постоянной опасности отравиться. Отравление яйцами обычно происходит из-за живущих там микроорганизмов, например сальмонеллы. Сальмонеллы также могут находиться на скорлупе совершенно пригодного в пищу яйца. Тошнота, боль в животе, расстройство желудка, повышенная температура и общая слабость — вот симптомы пищевого отравления.

Храм Христа Спасителя. Чудо возрождения

19 августа исполняется 15 лет со дня окончания строительства нового здания храма Христа спасителя (1994-1997) и 175 лет учреждения Комиссии по строительству первого здания собора. Корреспондент «ВМ» попросила вспомнить о работе по возрождению храма известных российских художников, с честью решивших эту нелегкую, но благородную задачу. а также рассказать, есть ли различие между новым и прежним зданиями собора.

Сегодня Муслиму Магомаеву исполнилось бы 70. Его вспоминают близкие и коллеги

Сегодня королю советской эстрады великому Муслиму Магомаеву исполнилось бы 70 лет. После продолжительной болезни в 2008 году певец ушел из жизни. Но до сих пор он остается кумиром для многих поколений людей. 5 октября в «Крокус Сити Холле» состоится грандиозный концерт памяти Магомаева. Его песни споют Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Дмитрий Хворостовский, Алла Пугачева, Сергей Пенкин, Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», а также Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте, Сергей Мазаев и другие.

Сегодня и завтра все центральные каналы покажут фильмы, посвященные Магомаеву. На ТВЦ в 00.05 в программе «Таланты и поклонники» друзья и коллеги певца вспомнят, каким был Муслим Магометович, как умел любить и каков был в быту. Участвуют Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Лев Лещенко, Зураб Соткилава, Юлий Гусман, Екатерина Рождественская и Дмитрий Певцов.

На Первом канале шоу «Достояние Республики» также посвящено человеку легенде Магомаеву. Сегодня в 21.30 близкие певца, Евгений Кочергин, Нелли Алекперова, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, расскажут о жизни и творчестве своего великого современника. Аизвестные артисты споют песни Магомаева. Прозвучат: «Луч солнца золотого» в исполнении Эмина Агаларова, «Королева красоты» (Алексей Воробьев), «Свадьба» (Валерий Меладзе), «Чертово колесо» (Мефодий Бужор), «Благодарю тебя» (Валерия), «Вернись в Сорренто» (Максим Катарев), «Синяя вечность» (Тамара Гвердцители) и «Верни мне музыку» (Филипп Киркоров). А в 23.00 на Первом — премьера передачи «Муслим Магомаев. Сердце на снегу» с невероятным количеством артистов и политиков, которые, разумеется, будут говорить о знаменитом певце. Съемочная группа побывала в квартире вдовы Магомаева Тамары Синявской.