В столице ввели "тихий час" при ремонте квартир

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Мосгордума приняла решение о введении "тихого часа" в жилых домах в дневное время, сообщает Агентство "Москва". Он начнет действовать с 1 февраля 2016 года.

Поправки в закон "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в Москве" впервые предлагают установить ответственность за нарушение тишины и покоя в дневное время. Однако отмечается, что ответственность вводится только за шум, который вызван проведением строительных и ремонтных работ.

Согласно поступившим ко второму чтению поправкам, вводится полный запрет на проведение ремонтных работ в воскресенье и праздничные дни. При этом для новостроек в течение полутора лет с момента введения дома в эксплуатацию "тихого часа" не будет.

Когда будет действовать "тихий час" В дневное время по будням и субботам с 13:00 до 15:00; Вечером по будням и субботам с 19:00 до 9:00; В воскресенье и праздники.

Право составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях предоставляется уполномоченному органу исполнительной власти Москвы по региональному государственному жилищному надзору.

Штраф за нарушение "тихого часа" как днем, так и ночью для граждан составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 8 тысяч рублей и от 40 до 80 тысяч рублей для юрлиц.

Напомним, 60 процентов москвичей поддержало запрет на проведение шумных ремонтных работ по воскресеньям и праздникам. 35 процентов высказались против ограничений. 3 процента переадресовали вопрос специалистам и 2 процента выбрали вариант "затрудняюсь с ответом".

Предложение продлить время ремонтных работ на час позже большинство участников голосования отклонили. Так, пользователи проекта отстояли время с 9:00 до 19:00, выбранное ими для проведения шумных работ в декабре прошлого года. Этот вариант получил поддержку более 55 процентов от общего количества голосов.

Ввести особый режим для новостроек отказались 42 процента. 35 процентов поддержали ввод в течение года с момента ввода дома в эксплуатацию, а 16 процентов – в течение двух лет.

Всего в голосовании на тему поправок к закону "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве" приняло участие более 275 тысяч москвичей. Результаты голосования учтут при принятии законопроекта во втором чтении.