Отремонтированы 4 пострадавшие от взрыва квартиры на Кабельной

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В четырех квартирах в доме на 2-й Кабельной улице, где произошел взрыв и пожар, выполнены основные ремонтные работы. Всего в доме будут отремонтированы более 40 квартир.

"Ремонт подходит к концу, основные работы в четырех пострадавших квартирах уже выполнены. Остались буквально какие-то штрихи. Стены и полы готовы, даже люстры повесили уже. Сегодня устанавливают двери. Поэтому все идет согласно плану. Как и говорили, 1 апреля основной ремонт завершится в квартирах. После 1 апреля будет продолжена работа в подъезде", – цитирует Агентство "Москва" источник в префектуре ЮВАО.

Ранее m24.ru сообщало, что всего в доме отремонтируют 41 квартиру.

Вечером 10 марта в квартире на восьмом этаже в д. 6/2 на ул. 2-я Кабельная произошли взрыв, а затем пожар. В результате происшествия пострадали 14 человек, один из них позднее скончался. На госпитализацию были направлены 11 человек, в том числе двое детей.