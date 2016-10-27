Полувековой жилой дом отремонтируют на улице Гарибальди

Девятиэтажный жилой дом 1965 года постройки на улице Гарибальди, дом 14, корпус 1 отремонтируют, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Рабочие обновят кирпичный фасад дома, оштукатурят балконы. В подъездах заменят входные двери и окна. На лестничных клетках заменят покрытие пола. В здании отремонтируют мусоропровод. Кроме того, в доме обновят системы канализации, водоснабжения и отопления.

Жильцы получат новую систему общедомового освещения, также в здании заменят трубы.

Региональная программа капитального ремонта рассчитана до 2044 года. В нее входят более 32 тысяч многоквартирных домов. В первую очередь работы проводят в пятиэтажках и домах 1957-1968 годах постройки.

Первые взносы за капремонт москвичи начали платить в июле 2015 года. Их сумма составляет 15 рублей за 1 квадратный метр, то есть за однокомнатную квартиру платят около 459 рублей в месяц. Деньги направляются региональному оператору в общий "котел" или на спецсчет дома. Для малообеспеченных граждан, пенсионеров и еще ряда категорий граждан предусмотрены льготы.

