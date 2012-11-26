Форма поиска по сайту

26 ноября 2012, 10:57

Ремонтники испортили потолки в туалетах, но новые трубы не поставили

Фото: tatyana_k

Жители дома 16 по улице Зорге жалуются на плохое качество капитального ремонта труб.

"На дворе конец ноября, а в туалетах еще трубы не заменили, ходят слухи, что их вообще менять не будут", - сетует читательница M24.RU Татьяна.

При этом, по ее словам, в самих туалетах разворотили пол и потолок, из-за чего там образовались сквозные дыры к соседям.

"Пытались урегулировать вопрос с подрядчиком, но результата ноль", - констатирует Татьяна.

