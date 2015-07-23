Москвичи смогут изменить дату капремонта своего дома

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Москвичи могут изменить установленные сроки капитального ремонта своих домов, если считают, что работы нужно проводить раньше или позже заявленной даты, сообщил m24.ru председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Степан Орлов.

В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенное постройки, домах, построенные в 1957-1968 годах. Эта база жилищной инспекции позволит узнать о примерных сроках ремонта того или иного дома в Москве. Согласно базе был сформирован список первоочередных домов, где срок эксплуатации наиболее долгий и основные системы коммуникаций находятся в худшем состоянии.

Краткосрочная программа на 2015-2016 годы опубликована на сайте департамента капитального ремонта. Любой собственник может проверить, включен ли его дом в программу.

"Ремонт домов в разные годы связан с тем, что работы в Москве никогда не прекращались, если в доме год назад поменяли лифт, то нет смысла его заменять по программе капремонта на следующий год или даже через 5 лет. Аналогично с кровлей, фундаментом, системой электрики и так далее. Несмотря на установленные сроки, общее собрание дома может повлиять на них, если считает, что в программе есть ошибка – сроки слишком длинные или короткие", – сказал Орлов.

Что делать москвичам, которые не согласны со сроками и считают, что ремонт в их доме необходим раньше или позже заявленной даты?

По словам Орлова, нужно выбрать из числа жильцов уполномоченное лицо, которое будет представлять дом. "Затем обращаться в районную управу, префектуру, жилинспекцию, департамент капремонта. Если комиссия, с участием местных властей, жильцов и жилищной инспекции признает, что какой-то срок ремонта нужно изменить, то коррективы будут внесены.

Если дом в фонде капремонта, то следует обращаться туда. Если дом на спецсчете, то нужно принимать решение о взятии кредита, либо о переходе дома в фонд капремонта", – объяснил он.

С июля москвичи начали платить взносы за капитальный ремонт в жилых домах. Платить взносы будут те, кто выбрал накопление средств на счете Фонда капитального ремонта, и те, кто решил копить самостоятельно на специальном счете в банке.

В апреле в столице начала работать горячая линия по вопросам оплаты капремонта многоквартирных домов. Задать вопрос о проведении работ и порядке оплаты можно по телефону: 8 (495) 539-37-87, по будням, с 8 до 20.

По вопросам льгот на оплату капремонта можно обратиться на горячую линию ГКУ "Городской центр жилищных субсидий": 8 (495) 530-20-81.

Чтобы узнать подробную информацию об открытии и обслуживании специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор, а также о начислении и оплате взносов на капремонт, следует звонить по телефону: 8 (495) 624-23-43.

Ответы на многие вопросы по капитальному ремонту можно найти на сайте Фонда капремонта fond.mos.ru в разделе "Вопрос/ответ".

Можно также обратиться в "Электронную приемную" на сайте фонда.

"Мегаполис сегодня": С июля москвичи начинают платить за капремонт

Напомним, минимальный размер взноса на проведение капитального ремонта в Москве составляет 15 рублей за квадратный метр в месяц. Это размер взноса установил город, но собственники жилья могут платить больше: например, если хотят получить более качественный ремонт для своего дома. Сумма взноса будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

В среднем москвичам в этом году придется платить за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для квартиры площадью 60 квадратных метров).

По предварительной оценке специалистов, стоимость ремонтных работ, финансируемых за счет взносов жильцов, должна составлять не менее 7,5 тысячи рублей на квадратный метр. Это соответствует размеру взноса в 20 рублей на квадратный метр в месяц. С учетом затрат на утепление крыш, укрепление несущих конструкций, разработку проектной документации и строительный контроль размер вноса мог превысить 25 рублей на квадратный метр, однако в ходе обсуждений эта сумма была существенно снижена.