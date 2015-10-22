В столице по программе капремонта сданы первые 500 лифтов

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Сданы первые 500 лифтов, отремонтированные за счет собственников, в рамках программы капитального ремонта в жилых домах Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Первый заместитель гендиректора Фонда капремонта Дмитрий Лифшиц отметил, что до конца года будет сдано 2,6 тысячи лифтов. Кроме того, на прошлой неделе начались работы по капремонту инженерных систем.

По его словам, ремонт уже запущен в 300 домах. Весной начнутся работы по замене стояков и отопительных приборов, а также ремонт фасадов.

Напомним, в августе по программе капитального ремонта уже начались работы по замене лифтов. Всего планировалось заменить 522 лифтов в 173 домах в девяти округах. Продолжительность ремонта лифтов должна была составить от 45 до 70 дней, в зависимости от типа лифтового оборудования.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки.

В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенное постройки, домах, построенные в 1957–1968 годах.