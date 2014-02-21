В подмосковном Щелкове без воды остались почти 2 тысячи человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Щелково из-за прорыва магистрального трубопровода без горячей воды остались около 1,8 тысячи человек, включая 250 детей, сообщили в ГУ МЧС России по московской области.

Сообщение об отключении воды в Щелково-4 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 11.35. "В зону отключения попало 19 домов разной этажности и поликлиника № 4", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что ориентировочно водоснабжение будет восстановлено в 15.00. К ликвидации последствий аварии привлечено 16 человек и 4 единицы техники.

"По состоянию на 13.00 производиться слив оставшегося теплоносителя с аварийного участка трубопровода, для дальнейшего проведения сварочных работ", - добавили в пресс-службе.