Подземный переход рядом с Новодевичьим монастырем отремонтируют

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Рядом с Новодевичьим монастырем проведут капитальный ремонт подземного пешеходного перехода, говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

Речь идет о переходе, расположенном по адресу: Новолужнецкий проезд, дом 11А, сооружение 1 в районе Хамовники. На объекте полностью заменят облицовку тоннеля и отделку пандусных сходов.

Кроме того, в переходе поменяют инженерные системы водоудаления и водоснабжения, системы обогрева и вентиляции, электроснабжения.

Заказчиком работ выступает ГБУ "Гормост". Начальная (максимальная) цена контракта – почти 92,8 миллиона рублей.

В настоящее время в Новодевичьем монастыре также ведутся реставрационные работы, которые должны завершится до 2019 года.