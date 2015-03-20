Более 85 тысяч москвичей обратились за помощью с открытием счета на капремонт

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Более 85 тысяч москвичей обратились к городу за помощью с открытием счетов на капремонт. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе проекта "Активный гражданин".

В феврале 2015 года на портале прошел опрос, посвященный капитальному ремонту многоквартирных домов в Москве. Более трети проголосовавших сообщили, что им понадобятся консультации при подготовке документов для открытия спецсчетов в банке.

7 процентов участников голосования собираются проводить всю организационную работу самостоятельно. Столько же проголосовавших планируют перечислять деньги на счет столичного фонда капремонта. Почти 40 процентов москвичей еще не определились со способом накопления.

Москвичи начнут платить взносы на капремонт в июле 2015 года

По результатам голосования департамент капремонта отобрал около тысячи домов, жители которых заявили о желании открыть спецсчета. В течение двух недель в каждой управе будет назначен ответственный, который свяжется с собственниками, сообщил глава департамента Дмитрий Лифшиц.

Собственники столичных квартир могут также получить консультацию о капремонте по телефону 8 (495) 539-37-87. Узнать, когда запланирован ремонт конкретного дома, можно с помощью специального городского онлайн-сервиса.

Напомним, в июле в Москве заработает система полной оплаты капремонта собственниками квартир. Москвичи начнут делать ежемесячные взносы на обновление кровли, фасада, фундамента и инженерных коммуникаций многоквартирных домов.