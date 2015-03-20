Более 85 тысяч москвичей обратились за помощью с открытием счета на капремонт

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Более 85 тысяч москвичей обратились к городу за помощью с открытием счетов на капремонт. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе проекта "Активный гражданин".
В феврале 2015 года на портале прошел опрос, посвященный капитальному ремонту многоквартирных домов в Москве. Более трети проголосовавших сообщили, что им понадобятся консультации при подготовке документов для открытия спецсчетов в банке.
7 процентов участников голосования собираются проводить всю организационную работу самостоятельно. Столько же проголосовавших планируют перечислять деньги на счет столичного фонда капремонта. Почти 40 процентов москвичей еще не определились со способом накопления.
По результатам голосования департамент капремонта отобрал около тысячи домов, жители которых заявили о желании открыть спецсчета. В течение двух недель в каждой управе будет назначен ответственный, который свяжется с собственниками, сообщил глава департамента Дмитрий Лифшиц.
Собственники столичных квартир могут также получить консультацию о капремонте по телефону 8 (495) 539-37-87. Узнать, когда запланирован ремонт конкретного дома, можно с помощью специального городского онлайн-сервиса.
Напомним, в июле в Москве заработает система полной оплаты капремонта собственниками квартир. Москвичи начнут делать ежемесячные взносы на обновление кровли, фасада, фундамента и инженерных коммуникаций многоквартирных домов.
В столице капитальный ремонт выполнялся по программе софинансирования: жильцы вносили не менее 5 процентов стоимости работ, остальное оплачивал бюджет города. Но эти субсидии не могли покрыть всего объема работ.
В июле 2015 года собственники квартир начнут платить обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт домов. Не позднее 1 июня жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Можно либо самостоятельно копить средства на специальном счете, либо доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города.
Решение принимается на общем собрании собственников большинством голосов. Если жители не выберут форму финансирования в установленный срок, их дом автоматически попадет в систему сбора средств на счете Фонда капитального ремонта города Москвы.