Ж/д переезд в Раменском районе Подмосковья закроют на ремонт

Фото: m24.ru/Евгений Смолянская

Железнодорожный переезд в Раменском районе Подмосковья закроют на ремонт в ночь с 19 на 20 июня, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Переезд расположен между остановочным пунктом Удельная и станцией Быково Казанского направления МЖД. Работы там будут идти с 1:30 до 5:00.

Технологическое "окно" специально пройдет ночью, чтобы минимизировать неудобства для граждан, пользующихся автомобильным транспортом.

Железнодорожники заменят плиты переездного настила, что обеспечит более комфортное и плавное прохождение автомобилей через пути, и отремонтируют рельсошпальную решетку.

Московская железная дорога просит всех автомобилистов с пониманием отнестись к работам. При планировании поездки стоит учитывать данные обстоятельства и во избежание "пробок" использовать альтернативные маршруты.