Подъезды в стиле "хайтек": видеокамеры и онлайн-табло

В Москве прошел форум "Городское хозяйство - пути развития"

В 2014 году на первых этажах московских многоэтажек вместо привычной деревянной появится электронная доска объявлений. На ней будут и календарь, и лента городских новостей, и прогноз погоды, и видеообращения местных властей, и театральная афиша. На электронной доске будут размещать объявления о приеме на учебу и на работу, а также поздравления и музыкальные клипы. Подобные экраны уже есть в новых лифтах.

Также в панель управления лифтом (которая ко всему прочему оснащена антивандальным покрытием) вмонтируют видеокамеру. Получаемое с нее изображение будет поступать на единый пульт районной диспетчерской службы. Дежурный сможет отследить хулиганов или вандалов и при необходимости вызвать полицию.

Часть большого начинания

Эти и другие инновации, представленные на ВВЦ на ежегодном форуме "Городское хозяйство - пути развития", уже прошли испытания и были одобрены руководством города.

В настоящее время около 40 тысяч жилых многоэтажек Москвы оборудованы пандусами, перилами и подъемниками для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. Также в конце года в московских подъездах установят более 100 лифтов для маломобильных жильцов.

Сообщить о неисправности или недоступности подъемной платформы для инвалидов можно на портале "Москва. Наш город".

Тысячи лифтов и кот с подозрительно знакомым именем

Напомним, в 2011 году в столице стартовала пятилетняя программа по замене устаревших лифтов. До конца 2013 года в городе запланировано заменить 13,5 тысячи лифтов, а в 2014-2016 годах - 25 тысяч. На 2014-2016 годы на эти цели из городского бюджета будет выделено более 21 миллиарда рублей. В настоящее время требуют замены лифты в двух тысячах московских жилых многоэтажек.

При неисправности лифтового оборудования или по вопросам замены лифта можно обращаться по номеру "горячей линии" Мослифта - 8 (495) 613-33-08.

Чтобы москвичи привыкали к техническим новинкам с ранних лет, Мослифт пошел на такой нетривиальный шаг как создание обучающей книги. Оформленная в виде раскраски книжка "Приключения кота Лифтроскина" рассказывает об устройстве подъемного механизма и объясняет правила поведения в лифте в экстренных ситуациях.