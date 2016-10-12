Пособие по капремонту разработали для москвичей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Методическое пособие по капремонту для жильцов многоквартирных домов разработала Общественная палата Москвы, сообщает Агентство "Москва".
Пособие содержит рекомендации для жителей по проведению капремонта, переводу средств на спецсчет, а также выдержки из законодательства.
"Нашей целью была не просто информация, потому что просто информации недостаточно. Здесь описаны последствия принятия различных решений, люди могут оценить все риски, связанные с капремонтом в их доме", – сказала руководитель жилищного сектора фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.
Также для контроля за проведением капремонта предлагают привлечь общественные организации. Они уже сейчас начинают информировать и обучать потребителей.
Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, нужно развивать институт общественного контроля, чтобы решать проблемы капремонта.
Первые взносы за капремонт москвичи начали платить в июле 2015 года. Их сумма составляет 15 рублей за 1 квадратный метр, то есть за однокомнатную квартиру платят около 459 рублей в месяц. Деньги направляются региональному оператору в общий котел или на спецсчет дома. Для малообеспеченных граждан, пенсионеров и еще ряда категорий граждан предусмотрены льготы.