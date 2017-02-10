Вечный огонь в Александровском саду пройдет профилактику перед 23 февраля

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Накануне Дня защитника отечества Вечный огонь мемориального ансамбля "Могила Неизвестного солдата" в Александровском саду пройдет профилактику, сообщает Агентство "Москва".
Во время работ, которые запланированы на 22 февраля, пламя перенесут на временную горелку специальным факелом. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону.
Специалисты проверят на работоспособность каждый из трех запальников горелки. В случае необходимости платиновую спираль горелки заменят. На все должно уйти не более 40 минут.
Данное мероприятие приурочено к 50-летию Вечного огня мемориального ансамбля "Могила Неизвестного солдата".