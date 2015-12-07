Переход на новый способ накопления средств на капремонт упростили

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Столица упростила порядок перехода на новый способ накопления средств на оплату капремонта. Теперь деньги из регионального фонда можно перевести на специальный счет всего за три месяца, сообщает пресс-служба сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин".

Для этого нужно принять решение на собрании собственников жилья и направить протокол заседания в Региональный фонд капитального ремонта. Самые активные собственники получат помощь от города в подготовке документов и проведении собрания жильцов.

На помощь смогут рассчитывать жильцы домов, набравших большинство голосов в проекте "Активный гражданин".

Напомним, в августе по программе капитального ремонта уже начались работы по замене лифтов. Всего планировалось заменить 522 лифтов в 173 домах в девяти округах. Продолжительность ремонта лифтов должна была составить от 45 до 70 дней, в зависимости от типа лифтового оборудования.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров) ранних лет постройки. В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенной постройки, домах, построенных в 1957–1968 годах.

С 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр.

Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.