Олег Меньшиков: "Я не сторонник сегодняшнего репертуарного театра"

Московский драматический театр имени Ермоловой подводит итоги. Год назад, 4 апреля, народного артиста СССР Владимира Андреева на посту художественного руководителя сменил Олег Меньшиков. Новая метла метет по-своему. Труппа и зрители незамедлительно уловили свежий ветер перемен.

В первую очередь Меньшиков решил обновить интерьер одного из старейших репертуарных театров России. На сегодняшний день отремонтированы фойе первого и второго этажей. В перспективе – гримерки и зрительный зал.

Что касается репертуара, то Олег Евгеньевич убрал из него аж 24 названия. Для худрука это решение довольно смелое, для актеров – болезненное, так как многие (а всего в труппе 80 человек) могут оказаться без работы. Однако конфликтов на этой почве не возникло.

Сам Владимир Андреев отмечает, что смена худруков в театре Ермоловой произошла для него органично, а решение покинуть пост было продуманным.

"Когда я позвал Олега Евгеньевича в театр, на меня смотрели печально и говорили: "Ну, держись". Но я счастлив, потому что в театре большое количество забот, которые я бы уже не смог выполнить, а Меньшиков – человек деятельный, – рассказал журналистам Андреев. – Я боялся, что придет тот, кому "далеко до 70", и на месте театра будет какой-нибудь деловой центр. Если бы я не позвал Меньшикова, другого бы привели – меня бы спрашивать не стали".

Новый худрук признается, что в театр спустя 20 лет вернулся с легкой душой. Правда пришлось в некоторой степени подстраиваться под новый режим, ведь до сих пор Меньшиков был занят антрепризой. Но предыдущие проекты, как, например "Духовой оркестр", удалось не только сохранить, но и развивать. "Оркестр" сейчас играет по 2-3 спектакля в месяц на площадке театра имени Ермоловой. Здесь же Меньшикову удалось возродить спектакль "Театрального товарищества".

"То, что я внутренне для себя наметил, в этом году мы сделали. Все 4 премьеры сезона выпустили. Может быть, в конце сезона будет еще одна, но она вне планов, - сообщил Олег Евгеньевич. – Желание сделать театр-клуб остается. Клуб не в том отрицательном понимании, которое сейчас существует, а, скажем, как в Англии. Хочу, чтобы там проходили перформансы, показы одежды наших модельеров".

О будущих творческих задумках Меньшиков говорить не любит, считая, что художник не может строить планы дальше тех, над которыми работает сейчас.

Но некоторые цели нельзя не озвучить – слишком уж социально-значимы. Речь о начавшемся строительстве малой сцены на 140 мест, которую хотят сдать до конца года. Площадку оборудуют по последнему слову техники. Новая сцена для многочисленной труппы станет настоящим спасением, так как у худрука пока что нет возможности задействовать всех актеров в заявленных спектаклях.

Также в обозримом будущем театр имени Ермоловой получит права на все здание, расположенное на Тверской, 5. Сейчас, помимо артистов, помещения занимают сторонние организации. Однако договоренность о передаче в ведение театра старинной постройки уже достигнута. На приобретенных квадратных метрах Меньшиков намерен создать театральную школу и библиотеку.

"Скажу честно, я не сторонник репертуарного театра. В нынешнем виде он не может существовать, потому что это какая-то богадельня. Люди должны работать и получать за это хорошие деньги. У нас все время произносят слова "театральная реформа". Я не понимаю, о какой реформе идет речь. Сейчас ничего не происходит. Перевести артистов на контрактную систему, например, обещают уже лет 10-20", – констатирует Олег Евгеньевич.

Алла Панасенко