В Солнцеве жильцам общежития отказали в улучшении жилищных условий

Владельцев комнат в общежитии сняли с очереди на квартиры

Бывшие сотрудники Главмосстроя, проживающие в общежитии в Солнцеве, были сняты с очереди на улучшение жилищных условий. Уведомления об этом они начали получать в конце 2013 года.

В очереди на переезд люди стояли уже много лет, однако к занимаемым ими комнатам прибавили разделенный на всех метраж общей территории - кухни и коридоры. В результате, по данным кадастрового учета, общежитию был присвоен статус коммунальной квартиры, а значит, на бумаге условия проживания якобы улучшились за счет увеличения площади.

В профильном ведомстве телеканалу "Москва 24" дали официальный ответ. Согласно ему, с учета жителей общежития сняли по закону: поскольку здание перешло в городскую собственность, с его жителями был заключен договор социального найма. Это значит, что в собственность как жильцы коммунальной квартиры они получили и общую площадь.

Люди с такими изменениями не согласны, поскольку здание, в котором они проживают, требует капитального ремонта. Они обратились за помощью к юристам и намерены добиваться расселения через суд.