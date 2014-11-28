Расписание аэроэкспресса в Шереметьево меняется из-за ремонта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вечерние и ночные аэроэкспрессы до Шереметьево будут ходить по измененному расписанию 29 и 30 ноября, 6 и 7 декабря. Это связано с ремонтными работами на Московской железной дороге.

В эти дни поезда будут отправляться по следующему расписанию:

29-30 ноября



С Белорусского вокзала: 21.00, 22.14, 23.05, 00.20;

Из Шереметьева: 21.55, 22.55, 23.59, 00.57.

6-7 декабря



С Белорусского вокзала: 22.07, 23.07, 00.20, 01.18;

Из Шереметьева: 21.53, 23.11, 01.12.

Все прочие рейсы будут ходить по обычному расписанию.



30 ноября из расписания также выведут четыре ночных аэроэкспресса до Шереметьева. Это связано с плановыми работами по ремонту железнодорожных путей, сообщает пресс-служба РЖД. Работы пройдут с 20.50 29 ноября до 4.50 30 ноября на главном пути перегонов Шереметьево - Лобня - Марк Савеловского направления железной дороги.

Кроме того, ряд электричек проследует по укороченному маршруту. Ознакомиться с изменениями в расписании можно на столичных вокзалах и остановках Московской железной дороги.