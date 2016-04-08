Какие дороги начнут ремонтировать этой ночью

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В ночь на 8 апреля начнется масштабный ремонт московских магистралей. Об этом mos.ru сообщил первый замруководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Раис Чигликов.

"Мы применяем смеси, которые изготавливаем на собственных заводах. В этом году в ведении ГБУ "Автомобильные дороги" будет восемь асфальтобетонных заводов, производительность которых составит 1600 тонн в час", – рассказал Раис Чигликов.

Дорожники начнут работы на участках с истекшим гарантийным сроком покрытия. В первую очередь это касается МКАД, где отремонтируют 86 отрезков, включая развязки и участки прямого хода.

Так, будут обновлены Щелковская и Ярославская развязки, пересечения МКАД с Алтуфьевским и Пятницким шоссе, участки в районе 43–44-го километров, 35–36-го километров, на внешней стороне 92–95-го километров и другие. Площадь ремонта составит около трех с половиной миллионов квадратных метров.

После этого по графику покрытие будут менять на участках Третьего транспортного кольца и основных вылетных магистралях города.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в прошлом году столичные власти отремонтировали более двух миллионов квадратных метров дорог.

Отметим, что почти месяц назад дорожные службы приступили к замене бордюрного камня на столичных улицах. Камень меняют на новый из-за многочисленных дефектов и повреждений, накопившихся за годы интенсивной эксплуатации. Срок службы новых бордюров составит 25 лет.