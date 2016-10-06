Дореволюционный жилой дом в Сокольниках отремонтируют

Фото: ТАСС/Евгений Кусков

Кирпичный жилой дом дореволюционной постройки в Сокольниках отремонтируют .Об этом сообщается на сайте столичного Стройкомплекса.

Двухэтажный дом по адресу 2-я Боевская улица, 6, построили в 1910 году. В 1949 году надстроили еще три этажа.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, для безопасного проживания в доме необходимо провести ремонт строительных конструкций. Там полностью заменят системы освещения, отопления, электро- и водоснабжения, канализации.

Строителям предстоит отремонтировать кровлю, подвал и чердак. Планировку квартир ремонтники сохранят.

В сентябре Стройкомплекс сообщил о планируемой реставрации деревянного здания 1917 года постройки в Дегтярном переулке. Инвестор проведет капитальный ремонт здания, а в дальнейшем его будут использовать в административно-деловых целях.

На балконных плитах восстановят защитный слой бетона и несущую способность. Фасады здания заново оштукатурят и окрасят.

