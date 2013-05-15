Пристегивать ремень безопасности водителей научат с помощью фильма

Фото: gibdd.ru

Обучающий фильм о том, зачем нужны ремни безопасности, сняли организаторы социальной кампании "Пристегнись". Его в конце мая начнут показывать ученикам автошкол и водителям такси. Таким способом решено было развенчать мифы о неэффективности ремней.

Всего с новым фильмом должны ознакомиться несколько десятков тысяч водителей, а после его отправят в Минобрнауки для включения в учебный процесс в автошколах, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции России.

Фильм состоит из нескольких частей: об истории ремней безопасности, о том, как они работают и используются, почему пристегиваться нужно во всем салоне и как регламентируется использование ремней. Кроме того, эксперты отдельно останавливаются на том, как проверить качество ремня безопасности.