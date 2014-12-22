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22 декабря 2014, 13:13

Женщина чуть не попала под аэроэкспресс на переходе через пути

рельсы железнодорожные переезды новости читателей авария московский папарацци Аэроэкспресс

M24.ru/ Михаил Сипко

Утром 22 декабря женщина чуть не попала под аэроэкспресс на переходе через ж/д пути на улице Бутырский вал. Как сообщает читательница M24.ru, ее спасли двое рабочих.

Женщина остановилась вплотную перед рельсами, не заметив, что в оба направления едут электропоезда. На призывы отойти со стороны стоявших дальше людей она не обратила внимания. В последний момент двое рабочих схватили женщину и отбросили назад. В результате никто не пострадал.

Напомним, ежегодно под колесами пассажирских и грузовых составов в России гибнут сотни людей. Так, в октябре электричка Киевского направления сбила двух детей на западе столицы. Они с собакой перебегали пути около платформы Матвеевская. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на детей не удалось.

6 сентября под колесами электрички погиб 10-летний мальчик. Ребенок опаздывал в школу и решил перебежать пути на перегоне между станциями Чухлинка и Карачарово Горьковского направления. В это время по перегону следовала электричка. Машинист экстренно затормозил, но избежать наезда на ребенка не сумел. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

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18 сентября поезд Раменское-Москва сбил велосипедиста около платформы "Отдых" Казанского направления. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

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