На Сокольнической линии метро погиб молодой человек

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

На Сокольнической линии метро машинист обнаружил тело 32-летнего москвича, сообщил m24.ru руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. По его словам, мужчина скончался накануне, получив травмы, не совместимые с жизнью.

"Тело было обнаружено в 10:00 на перегоне между станциями "Университет" и "Воробьевы горы". Для его извлечения на девять минут было снято напряжение с путей. Тело вывез на станцию "Воробьевы горы" следующий состав. На место происшествия прибыла следственная группа и группа немедленного реагирования первого отделения полиции (следит за порядком Сокольническую линию)", – заявил Мышляев.

При себе у погибшего оказался паспорт, в котором полицейские обнаружили столичную прописку.

В 10:45 врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины от травм не совместимых с жизнью.

"В 12:55 труп отправили в морг. По факту происшествия проводится проверка. Материалы переданы в Следственный комитет. Об инциденте сообщили родителям погибшего, и в прокуратуру на метрополитене", – добавил представитель полиции метрополитена.

Источник знакомый с ситуацией, сообщил m24.ru что молодой человек мог быть диггером, и на контактный рельс он наступил случайно во время одной из вылазок в тоннели подземки.

В управлении полиции на метрополитене заявили, что не располагают подобной информацией.

В конце октября на станции метро "Войковская" погиб мужчина 40–50 лет. Он бросился под прибывающий поезд и получил тяжелые травмы. Мужчину доставили в больницу, где он скончался.