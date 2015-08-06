Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Хвостовой вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Яганово-Непецино в Московской области, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на 24 километре перегона Яганово-Непецино Большого кольца Московской железной дороги. С рельсов сошла хвостовая цистерна грузового поезда № 2227, следовавшего по маршруту Бекасово-Орехово", – уточнил источник.

В результате происшествия пострадавших нет, однако было повреждено железнодорожное полотно и контактная сеть.

Ранее четыре вагона грузового поезда, перевозившего удобрения, сошли с рельсов в Орехово-Зуевском районе Московской области. Инцидент произошел на 104 километре Большого кольца Московской железной дороги.