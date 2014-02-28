Децл выпустит 1 марта новую пластинку Dancehall Mania

Фото: Страница Кирилла Толмацкого в Instagram

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, выложил в свой Instagram обложку нового альбома Dancehall Mania, который выйдет завтра, 1 марта.

Это будет первая пластинка музыканта за последние четыре года. Изначально Толмацкий говорил о работе над тремя альбомами, которые планирует выпустить в 2014 году. Среди них - русскоязычный альбом с "классическим хип-хопом".

В последнее время Кирилл увлекся раста-движением. Последнее хип-хоп видео, выложенное Толмацким в сеть, - "Вечеринка 2013" (ремейк оригинального клипа 2000-го года).