Специально для m24.ru: премьера трека Led Zeppelin – If It Keeps On Raining

Легендарная группа Led Zeppelin переиздает три последних альбома. Все композиции, вошедшие в них, были ремастированы гитаристом и продюсером Джимми Пейджом.

Альбом Coda станет единственным подарочным изданием Led Zeppelin, включающим в себя два бонусных трека и 15 оригнальных, записанных в период с 1968 по 1974 годы. За неделю до официального старта продаж m24.ru представляет релиз композиции If It Keeps On Raining с переизданного альбома.

Это первая и неизданная версия другой известной песни Led Zeppelin – When The Levee Breaks. С 31 июля коллекция пластинок будет в открытой продаже, а пока что доступна для предзаказа на iTunes.

Это уже не первый опыт группы по перевыпуску собственных пластинок: до этого группа заново издала 6 пластинок с композициями раннего периода творчества.

Ранее m24.ru сообщало, что 40 лет назад короли хард-рока Led Zeppelin выпустили двойной альбом Physical Graffiti. 24 февраля в свет вышло переиздание шестой по счету пластинки музыкантов. Продюсированием и мастерингом занимался гитарист Джимми Пейдж.

Помимо ремастеринга старых песен, на релизе присутствует неопубликованный ранее материал. Релиз доступен на CD, виниле, в цифровом формате и лимитированном Super Deluxe Boxed Set.

