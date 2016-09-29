Пастафариане подали документы на регистрацию церкви в Минюст

Пастафарианская церковь с 16-летним пастриархом во главе может появиться в столице, передает телеканал "Москва 24". Московские последователи учения о летающем макаронном монстре подали документы для ее регистрации в Минюст.

Главой церкви выбрали школьника, который перевел на русский язык главную книгу пастафариан.

Ироничное учение появилось в США в 2005 году, как ответ на введение в школах штата Канзас курса, альтернативного эволюционному учению. К 2016 году эта церковь объединила около миллиона последователей. В России их около 400 тысяч.

Адепты религии прославляют абсурд, здравый смысл и самоиронию, собираясь для этого по пятницам.