Российские католики празднуют Сочельник

Российские католики празднуют Сочельник, он предваряет наступление Рождества в ночь на 25 декабря. Во всех костёлах и часовнях уже установили ёлки и обустроили вертепы с Яслями.

Праздничные службы запланированы на вечернее время. В Москве центром торжеств станет кафедральный собор на Малой Грузинской. Месса в этом храме начнется в 19.00.

Первая служба пройдет на русском языке, через два часа - на польском, и за час до полуночи - вновь на русском. До пяти утра в соборе будет всенощное бдение.

Всего в Москве пройдут праздничные католические службы не только на европейских языках, но и на корейском, филиппинском и вьетнамском.