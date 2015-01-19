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Москва 24

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Общество

19 января 2015, 09:39

Православные отмечают Крещение Господне

религия верующие молебны Крещение Господне крещенские купели

В каких купелях Москвы можно будет совершить омовение днем 19 января

В понедельник, 19 января, православные россияне отмечают Крещение Господне, сообщает телеканал "Москва 24".

В столице организовано почти 60 специальных площадок для омовения. Тысячи москвичей сегодня ночью по традиции окунулись в проруби и купели. Совершать омовение некоторые начали еще до начала молебнов. Возле мест для купания выстраивались огромные очереди.

Большинство купелей работали всю ночь до утра. Некоторые будут открыты и 19 января. Искупаться можно на площадках, расположенных на улицах Профсоюзная, Живописная, Николая Сироткина, Свободы, 1-й Останкинской, а также на Карамышевской набережной.

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Полный перечень мест для купания на Крещение опубликован на портале открытых данных правительства Москвы. На карте отмечены и специально оборудованные места, и городские водоемы, соответствующие условиям безопасности.

Видеотрансляция с мест, где организуют купели, доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели.

Добавим, что по традиции 19 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит праздничную литургию и освятит воду в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

Крещение Господне

Праздник в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Иисуса крестил Иоанн Креститель. Согласно евангельскому повествованию во время крещения на Иисуса Христа сошел Святой Дух в обличии голубя, а глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".
Сюжет: Празднование Крещения Господня

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