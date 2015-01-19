Православные отмечают Крещение Господне

В каких купелях Москвы можно будет совершить омовение днем 19 января

В понедельник, 19 января, православные россияне отмечают Крещение Господне, сообщает телеканал "Москва 24".

В столице организовано почти 60 специальных площадок для омовения. Тысячи москвичей сегодня ночью по традиции окунулись в проруби и купели. Совершать омовение некоторые начали еще до начала молебнов. Возле мест для купания выстраивались огромные очереди.

Большинство купелей работали всю ночь до утра. Некоторые будут открыты и 19 января. Искупаться можно на площадках, расположенных на улицах Профсоюзная, Живописная, Николая Сироткина, Свободы, 1-й Останкинской, а также на Карамышевской набережной.

Полный перечень мест для купания на Крещение опубликован на портале открытых данных правительства Москвы. На карте отмечены и специально оборудованные места, и городские водоемы, соответствующие условиям безопасности.

Видеотрансляция с мест, где организуют купели, доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели.

Добавим, что по традиции 19 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит праздничную литургию и освятит воду в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.