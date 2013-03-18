У православных христиан начинается Великий пост

У православных христиан начался Великий пост

В понедельник для всех православных христиан начинается Великий пост. Ближайшие семь недель верующие должны строго ограничивать себя в еде и развлечениях.

Если следовать строгим правилам, то во время Великого поста следует отказаться от яиц и мясо-молочных продуктов. Рыбу можно есть только в праздники - Благовещенье и Вербное воскресение.

В будние дни принято принимать пищу один раз в день в сыром, либо в вареном виде, а в субботу и воскресение разрешен обед и ужин с использованием постного растительного масла.

Основу меню Великого поста составляют каши из различных круп, картофель, овощи, фасоль, орехи, грибы и хлеб из постного теста. Из этих продуктов тоже можно приготовить оригинальные блюда - например, постное ризотто.

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Как ранее писал M24.ru, самое главное, что нужно понимать, если вы решили поститься - пост это серьезная духовная работа, а не модная сезонная диета. Есть и другие способы сбросить к лету несколько килограммов. Лучше всего потратить эти сорок дней, чтобы сделать побольше добрых дел и подумать над своими ошибками. Для этого вовсе необязательно быть голодным.

Кроме того, не стоит приобщать к посту детей - даже в церковных канонах нет ни слова о детском посте.