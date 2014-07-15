"Ночные волки" проведут "мото-крестный" ход в Сергиев Посад

Фото: М24.ru

Байкеры из клуба "Ночные Волки" 16 июля проведут крестный ход на мотоциклах в Сергиев Посад и подарят Лавре уникальную икону Сергия Радонежского.

О планах байкеров сообщается на официальном сайте мотоклуба "Ночные волки". Мероприятие начнется 16 июля в 10.00 в храме Христа Спасителя: здесь пройдет чин освящения иконы, созданной по заказу Фонда святого Архистратига Михаила в дар Лавре.

В 11.00, после освящения и молебна, икона в сопровождении колонны байкеров отправится на Благовещенское поле Сергиева Посада. Сюда же прибудет крестный ход из Хотькова, возглавляемый патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. После того, как икону представят его святейшеству, она будет передана в дар Троице-Сергиевой Лавре.

http://www.nwrussia.info