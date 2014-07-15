"Ночные волки" проведут "мото-крестный" ход в Сергиев Посад

Фото: М24.ru
Байкеры из клуба "Ночные Волки" 16 июля проведут крестный ход на мотоциклах в Сергиев Посад и подарят Лавре уникальную икону Сергия Радонежского.
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О планах байкеров сообщается на официальном сайте мотоклуба "Ночные волки". Мероприятие начнется 16 июля в 10.00 в храме Христа Спасителя: здесь пройдет чин освящения иконы, созданной по заказу Фонда святого Архистратига Михаила в дар Лавре.
В 11.00, после освящения и молебна, икона в сопровождении колонны байкеров отправится на Благовещенское поле Сергиева Посада. Сюда же прибудет крестный ход из Хотькова, возглавляемый патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. После того, как икону представят его святейшеству, она будет передана в дар Троице-Сергиевой Лавре.
http://www.nwrussia.info
Ночные волки"Ночные Волки" – первый официальный байкерский клуб, появившийся в СССР в конце 80-х годов прошлого века. Сейчас считается самый крупный мотоклубом России. Организует байк-фестивали, является побратимом пилотажной группы "Русские Витязи".
"Ночные волки" называют себя православными байкерами и регулярно устраивают акции в поддержку церкви. 8 июля 2014 года "Волки" совместно с фондом "Православный Крым" и Тверским отдельским казачьим обществом доставили в дар храму деревни Белое икону святых благоверных Петра и Февронии Муромских. А 3 мая байкеры участвовали в православном автопробеге из Сергиева Посада в Москву.
Уникальная икона преподобного Сергия Радонежского, которую байкеры готовятся подарить Троице-Сергиевой Лавре, существует в единственном экземпляре. Она вышита вручную и украшена драгоценными камнями, натуральным жемчугом и самоцветами. Высота иконы в киоте составляет более 1,7 метра. На ее изготовление было затрачено более 2000 часов работы.