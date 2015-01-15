Фото: M24.ru/ Георгий Малец
В столицу впервые привезут частицу волоса пророка Мухаммеда, сообщили M24.ru организаторы мероприятия.
Мусульманскую реликвию можно будет увидеть 25 января в фойе концертного зала "Крокус Сити Холл" на праздничном вечере "Мавлид ан-Наби". Билеты на мероприятие уже распроданы.
По сообщению организаторов, первоначально святыню планировали привезти в мечеть на несколько дней, но, испугавшись большого ажиотажа, от этой идеи отказались. После концерта частицу волоса пророка сразу увезут.
Реликвию доставят в столицу в специальной капсуле. Дополнительно в целях безопасности ее переместят в специальный контейнер из прозрачного стекла. Святыню можно будет рассмотреть через заранее установленное увеличительное стекло.
Мусульманскую реликвию выставят как музейный экспонат, так как ей не принято поклоняться.
О праздникеМавлид ан-Наби или день рождения пророка Мухаммеда - один из самых важных для мусульман праздников в году. Отмечают его 12-го числа третьего месяца исламского лунного календаря. В этом году праздник пришелся на 2-3 января. В праздничные дни возносят молитвы и читают изречения и рассказы о жизни Мухаммеда. В это время также принято приглашать и угощать гостей, раздавать милостыню бедным.
В этом году главной темой традиционного праздничного Мавлид ан-Наби в Крокус Сити Холле станут чудеса, ниспосланные через пророков на землю в разные времена.