Фото: M24.ru/ Георгий Малец

В столицу впервые привезут частицу волоса пророка Мухаммеда, сообщили M24.ru организаторы мероприятия.

Мусульманскую реликвию можно будет увидеть 25 января в фойе концертного зала "Крокус Сити Холл" на праздничном вечере "Мавлид ан-Наби". Билеты на мероприятие уже распроданы.

По сообщению организаторов, первоначально святыню планировали привезти в мечеть на несколько дней, но, испугавшись большого ажиотажа, от этой идеи отказались. После концерта частицу волоса пророка сразу увезут.

Реликвию доставят в столицу в специальной капсуле. Дополнительно в целях безопасности ее переместят в специальный контейнер из прозрачного стекла. Святыню можно будет рассмотреть через заранее установленное увеличительное стекло.

Мусульманскую реликвию выставят как музейный экспонат, так как ей не принято поклоняться.