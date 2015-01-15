Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

15 января 2015, 18:53

В столицу впервые привезут частицу волоса пророка Мухаммеда

религия ислам святыни реликвии пророк

Фото: M24.ru/ Георгий Малец

В столицу впервые привезут частицу волоса пророка Мухаммеда, сообщили M24.ru организаторы мероприятия.

Мусульманскую реликвию можно будет увидеть 25 января в фойе концертного зала "Крокус Сити Холл" на праздничном вечере "Мавлид ан-Наби". Билеты на мероприятие уже распроданы.

По сообщению организаторов, первоначально святыню планировали привезти в мечеть на несколько дней, но, испугавшись большого ажиотажа, от этой идеи отказались. После концерта частицу волоса пророка сразу увезут.

Реликвию доставят в столицу в специальной капсуле. Дополнительно в целях безопасности ее переместят в специальный контейнер из прозрачного стекла. Святыню можно будет рассмотреть через заранее установленное увеличительное стекло.

Мусульманскую реликвию выставят как музейный экспонат, так как ей не принято поклоняться.

О празднике

Мавлид ан-Наби или день рождения пророка Мухаммеда - один из самых важных для мусульман праздников в году. Отмечают его 12-го числа третьего месяца исламского лунного календаря. В этом году праздник пришелся на 2-3 января. В праздничные дни возносят молитвы и читают изречения и рассказы о жизни Мухаммеда. В это время также принято приглашать и угощать гостей, раздавать милостыню бедным.

В этом году главной темой традиционного праздничного Мавлид ан-Наби в Крокус Сити Холле станут чудеса, ниспосланные через пророков на землю в разные времена.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать