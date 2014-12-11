По московским меркам: Крупнейшая синагога Москвы

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Самая большая и старинная синагога Москвы находится в Большом Спасоглинищевском переулке, в доме под номером 10. Московская хоральная синагога получила свое название благодаря группе канторов - небольшому хору, который поет молитву.

"Москва гид": Московская хоральная синагога

Синагога была возведена порешению Александруа II и Московского еврейского общества. История строительства началась в 1886 году, проект здания подготовил Семен Эйбушитц по примеру синагоги в Вене. В 1887 году в ее стену вмонтировали каменную капсулу с закладной грамотой. Однако уже через год обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев потребовал, чтобы здание синагоги было лишено купола и изображения Моисеевых скрижалей на фронтоне. С этого момента начался процесс перестройки синагоги. В 1891 году, во времена массового выселения евреев из Москвы, было принято решение о закрытии молельного дома. И лишь в 1905 году религиозное служение возобновилось. Спустя год само здание было перестроено по проекту архитектора Романа Клейна.

"Большая Москва": Московская хоральная синагога

С 1906 года до наших дней хоральная синагога закрывалась всего один раз. В 2001 году при участии израильских и американских еврейских общин была произведена масштабная реконструкция: исторические интерьеры были воссозданы, а над зданием снова возвысился серебристый купол со Звездой Давида. Сегодня внутри синагоги расположены четыре молельных зала, в память о разрушенном иерусалимском Храме построена Стена Плача. Здесь же находится Главный раввинат России. Интересно, что именно сюда в свое время приходил Лев Толстой - встречался с раввином Минором, когда изучал древнееврейский язык.

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Согласно большинству источников, самая крупная синагога в мире, площадью 1 200 квадратных метров, расположена в Нью-Йорке на пересечении Пятой авеню и 65-й улицы и называется Эману-Эль, что в переводе означает "Господь с нами". Здание было построено в 1845 году. В синагоге пять молельных залов, вместимость которых составляет 5 550 человек. Самой крупной синагогой в Европе считается Будапештская Большая синагога, расположена она в еврейском квартале Пешта. Построена синагога была в 1859 году, ее вместимость - 3 000 человек.