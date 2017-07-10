Мечеть открыли на юго-западе Москвы

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Седьмую мечеть открыли в Москве в понедельник, 10 июля, сообщает "Интерфакс".

Новая мечеть находится рядом со станцией метро "Бунинская аллея" на юго-западе столицы. Ее построили на частном землевладении, однако пока у мечети нет минарета.

В настоящее время строители заканчивают отделочные работы. Отмечается, что мечеть сможет принять единовременно до тысячи человек.

В Москве действуют еще шесть мечетей – Соборная, Мемориальная, Историческая, мечеть при резиденции иранского посла и две мечети в Отрадном.