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10 июля 2017, 18:35

Общество

Мечеть открыли на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Седьмую мечеть открыли в Москве в понедельник, 10 июля, сообщает "Интерфакс".

Новая мечеть находится рядом со станцией метро "Бунинская аллея" на юго-западе столицы. Ее построили на частном землевладении, однако пока у мечети нет минарета.

В настоящее время строители заканчивают отделочные работы. Отмечается, что мечеть сможет принять единовременно до тысячи человек.

В Москве действуют еще шесть мечетей – Соборная, Мемориальная, Историческая, мечеть при резиденции иранского посла и две мечети в Отрадном.

25 июня десятки тысяч мусульман пришли к московской Соборной мечети, чтобы помолиться в праздник Ураза-Байрам. Помимо простых верующих здесь собрались представители духовенства, послы и дипломаты из арабских стран. Те, кто не смог попасть в здание мечети, молились на прилегающих улицах.

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