Потомки эмигрантов совершат литургию на месте массовых расстрелов

Фото: ИТАР-ТАСС

Потомки эмигрантов вместе с главой Русской зарубежной церкви совершат литургию в Москве в память о воинах Первой мировой войны, сообщает ИТАР-ТАСС.

Служба пройдет на месте массовых расстрелов в Бутове, где были убиты 12 генералов старой русской армии, сотни офицеров и солдат, в том числе георгиевские кавалеры.

Литургия состоится в храме Новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне. "Будем молиться обо всех, кто погиб за Отечество в Первую мировую, и о жертвах последовавшей за ней катастрофы Гражданской войны", - рассказал митрополит Восточно-Американский и Нью- Йоркский Иларион. Также потомки эмигрантов вместе с митрополитом посетят Екатерининский монастырь в Коммунарке.

В группе - 30 священников и мирян из США, Новой Зеландии и Австралии. Они приехали в Россию на месяц и уже съездили в Муром, Задонск, Елец, Калугу, Воронеж, Девеево. После Москвы паломники поедут в Псково-Печерский монастырь, а 13 августа посетят Санкт-Петербург.