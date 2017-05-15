Самым пожилым парашютистом в мире стал 101-летний ветеран из Британии

Ветеран Второй мировой войны из Великобритании стал самым пожилым парашютистом в мире. Свой прыжок Брайсон Уильям Вердун Хейс совершил в возрасте 101 год 38 дней, сообщает The Guardian.

Это произошло 14 мая на авиабазе в графстве Девон. После прыжка в тандеме с высоты 4,5 километра ветеран заявил, что находится "на седьмом небе".

Желание совершить прыжок и стать самым пожилым парашютистом у него появилось в 90 лет. Тогда рекорд принадлежал канадцу Арману Жандро, которому был 101 год и три дня.

В период войны Хейс служил связистом и радистом. В составе британских войск он участвовал в высадке Нормандии в июне 1944 года.