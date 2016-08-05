Форма поиска по сайту

05 августа 2016, 18:51

Первый мировой рекорд установили на Олимпиаде в Рио

Фото: ТАСС/Imago

Первый мировой рекорд установили на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщает "Р-Спорт". Рекордсменом стал южнокореец Вучжин Ким.

В квалификационных соревнованиях лучников он выбил 700 очков, а это на одно очко больше прежнего рекорда. Второе место занял американец Брэди Эллисон, выбив 690 очков, третье – итальянец Давид Паскуалуччи с 685 очками. Российские лучники не прошли отбор к Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа. Церемония официального открытия Олимпиады состоится в ночь на 6 августа по московскому времени. Некоторые соревнования в рамках Игр начались до официального открытия.

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) решила вопрос о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. До Игр допустили российского 271 спортсмена.

