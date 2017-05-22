Рэпер Drake стал рекордсменом по числу наград Billboard Music Awards

Фото: ТАСС/Zuma/Kay Blake

Рэпер Drake получил 13 статуэток, вручаемых журналом Billboard и победил в самой главной категории – "Лучший артист".

Об этом сообщается на сайте журнала.

Лауреаты премии были объявлены 21 мая в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Лас-Вегасе. Drake установил рекорд по числу полученных наград. Он был признан лучшим хип-хоп исполнителем, лучшим музыкантом из рейтинга Top Hot 100, а его альбом Views стал лучшим в категории Top Billboard 200 .

Среди номинантов на премию "Лучший артист" были еще девять исполнителей, в том числе Адель, Бейонсе, Рианна и Джастин Бибер.

Бейонсе получила пять наград: певица стала лучшей R&B-исполнительницей, а ее альбом Lemonade назвали лучшей R&B пластинкой.

Премию "Лучший новый исполнитель" получил экс-участник группы One Direction певец Zayn, самой продаваемой песней стал трек Can’t Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка, а коллектив Coldplay был награжден за лучший рок-тур. Победителем в номинации "Лучший альбом" стал новый альбом Metallica "Hardwired…To Self Destruct".