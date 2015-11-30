Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершат в 2016 году

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Первый этап реконструкции Калужского шоссе закончат в следующем году. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Первый этап реконструкции Калужского шоссе от границы старой Москвы до поселка Ватутинки мы планируем закончить уже в 2016 году", – сказал Хуснуллин. Он отметил, что в целом реконструкция магистрали должна быть закончена до 2018 года.

"Мы ведем работы по реконструкции Калужского шоссе, однако, это фактически строительство новой полноценной трассы. Это будет десятиполосная магистраль, которая станет основной автомобильной хордой новой Москвы", – добавил глава Стройкомплекса.

Хуснуллин напомнил, что после реконструкции Калужское шоссе будет достроено до примыкания к Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

Напомним, работы на Калужском шоссе ведутся в увязке с реконструкцией уже открывшихся объектов – развязкой на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей, эстакадным выездом с улицы Генерала Тюленева на Профсоюзную улицу и с реконструкцией клеверной развязки на пересечении Калужского шоссе с МКАД.

Ширина проезжей части Калужского шоссе увеличится с 2-3 полос для движения в одну сторону до 5-6 полос. На магистрали планируется построить девять транспортных развязок. Тоннели соорудят на повороте в поселок Газопровод, на 24-25 км шоссе, в районе деревень Мамыри и Сосенки.

Через реку Сосенка строители возведут три моста: два – по четыре полосы для движения в сторону МКАД и в сторону области, а также трехполосный мост по основному ходу проектируемого бокового проезда Калужского шоссе (в направлении МКАД).

Эстакады появятся в районе ТЦ "Икея", по прямому ходу Воскресенского шоссе и возле деревни Сосенки.