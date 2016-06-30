В Московском зоопарке реконструируют пешеходный мост в 2017 году

Фото: m24.ru

В Московском зоопарке реконструируют пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу в 2017 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства. Новый мост будет шире существующего и позволит удвоить его пропускную способность. Также в зоопарке появится новый вход со стороны станции метро "Баррикадная".

В департаменте подвели итоги конкурса на поиск подрядчика, который выполнит проект реконструкции пешеходного моста.

"После того, как проект будет готов, мы приступим к работам. Реконструкция завершится в 2017 году", – уточнил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Необходимость реконструкции моста в зоопарке связана с большим количеством посетителей – в выходные и праздники число гостей возрастает до 60 тысяч человек. Существующий мост не может обеспечить необходимую пропускную способность.

Проект реконструкции должен предусмаривать расширение верхних площадок моста для возможной остановки посетителей (для ожидания или обозрения), а также строительство дополнительного пролета мостового пешеходного перехода, удваивающего пропускную способность.

Разделительное ограждение моста должно быть выполнено из ударопрочного клееного стекла с возможностью ночной подсветки. Для удобства передвижения маломобильных групп населения будут предусмотрены пандусы, наружные лифты грузоподъемностью до одной тонны.

При входе на пандусы с территории зоопарка установят указатели направления движения потока посетителей. Вновь сооружаемый пролет пешеходного моста и пандусы оборудуют электрообогревом – зимой ступеньки не покроются льдом.

Кроме этого, планируется строительство нового входа в зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная". Эти работы также планируют завершить в 2017 году.