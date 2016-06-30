Полсотни фрагментов костей нашли в подвале дома в центре Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Около 50 фрагментов костей обнаружили при реконструкции здания на Космодамианской набережной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вчера при реконструкции здания на Космодамианской набережной в подвале нашли груду костей и их фрагменты. А именно шесть трубчатых костей и около 40 фрагментов. Кости отправили в морг на исследование", – уточнили в ведомстве.

Ранее в ходе раскопок на Тверской улице в рамках программы "Моя улица" было найдено порядка тысячи мелких артефактов.