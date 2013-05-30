В Московском зоопарке началась реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент строительства приступил к реконструкции зоопарка. Работы начнут с благоустройства территории, реконструкции прудов, приведения в порядок береговой линии, ландшафтного и цветочного оформления, а также установки малых архитектурных форм и реконструкции входных павильонов.

После этого планируется построить новый вход рядом со станцией метро "Баррикадная", запроектирован и дополнительный выход на улицу Красная Пресня. Также предполагается соединить старую и новую территории зоопарка дополнительным пешеходным переходом через Большую Грузинскую улицу. Переход будет сделан в виде вантового моста, оборудован подъемником для маломобильных граждан и системами удаления снега.

Как сообщает пресс-служба департамента строительства, на Большой Грузинской улице, владение 1 запланировано строительство многоуровневой стоянки на 355 машиномест. Помимо этого, на территории зоопарка предстоит заменить инженерные коммуникации: водопровод, канализацию, теплосети, отдельные участки которых работают более 100 лет.

Напомним, завершить реконструкцию зоопарка планируется к августу 2014 года.