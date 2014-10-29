Малый театр начнет работу на новой площадке с 1 ноября

Фото: m24.ru

В субботу, 1 ноября, Малый театр начнет работу на новой площадке в здании Дворца культуры и творчества Московского авиационного института. Первым представленным здесь спектаклем станет "Горе от ума" в постановке Сергея Женовача. В роли Фамусова – Юрий Соломин.

Во Дворец культуры и творчества МАИ переедут также спектакли "Филумена Мартурано", "Мнимый больной" и спектакли для детей: "Недоросль", "Снежная королева".

"Размеры сцены Дворца культуры и творчества позволяют свободно играть на ней любые спектакли из репертуара театра. В течение всего предстоящего сезона на сцене ДКиТ будут выступать ведущие артисты Малого театра – Людмила Полякова, Александр Потапов, Борис Невзоров, Василий Бочкарев, Евгения Глушенко, Ирина Муравьева, Борис Клюев", - сообщили в Малом театре.

Сцена на Большой Ордынке продолжит функционировать. Здесь представят недавние премьеры – "Маскард" по Лермонтову, "Театр императрицы" по Радзинскому, "Золушку" по Шварцу. Кроме того, зрители увидят спектакли из основного репертуара и премьеру, которую сыграют до конца 2014 года.

Добавим, что дополнительная площадка Малого театра будет работать по адресу: улица Дубосековская, 4А.

Утренние спектакли там будут играть с 11.00, дневные – с 15.00, вечерние по будням – с 19.00, по выходным – 18.00.

Ранее сообщалось, что историческое здание Малого театра, являющееся памятником архитектуры XIX века, закрылось на реконструкцию 1 мая 2014 года. В ходе ремонта там установят современное оборудование, поменяют поворотный круг. В помещении появятся пандусы и лифты для зрителей с ограниченными возможностями. Облик здания будет сохранен. Всего на реконструкцию будет потрачено 6,5 миллиардов рублей. Открыть историческую сцену планируют в 2016 году.

После закрытия театра труппа переехала в свой филиал на Большой Ордынке, где идет большая часть репертуара.