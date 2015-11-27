Названы финалисты конкурса реконструкции кинотеатров "Варшава" и "Восход"

Фото: Агентство стратегического развития "Центр"

Реконструкцией московских кинотеатров "Варшава" и "Восход" могут заняться специалисты из России, Голландии и Испании. Как сообщает пресс-служба Москомархитектуры, пятеро представителей этих стран стали финалистами конкурса на разработку концепции редевелопмента ("оживления") кинотеатров.

Жюри учитывало опыт компаний, творческий потенциал команд, а также соответствие представленных проектов тематике и задаче конкурса.

В мероприятии участвовали представители из восьми стран: России, Нидерландов, Италии, Швеции, Франции, Армении, Великобритании, Аргентины и Испании. На разработку проектов также претендовали специалисты из Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Ярославля, Вологда, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего было принято 70 заявок.

"Сегодня, в связи со сменой экономической и социальной ситуации, система объектов культуры советского планирования оказывается довольно неустойчивой и требует изменений. Задача конкурса – переосмыслить культурные символы прошлой эпохи, типовые кинотеатры, необходимо наполнить их новыми функциями и найти для каждого объекта свой характер.

Очень важно, что в финал конкурса попали молодые команды, со свежими идеями и нестандартными подходами к решению задач, что продемонстрировало их портфолио. Для них конкурс станет социальным лифтом, для города – возможностью получить новые интересные объекты", – отметил главный архитектор Москвы, председатель жюри конкурса Сергей Кузнецов.

Напомним, кинотеатры "Варшава" и "Восход" включены в программу реконструкции, которая начнется не ранее 2017 года.

Новая концепция зданий должна расширить их культурные функции и ориентироваться на современные потребности жителей города. Кроме того, победитель конкурса должен предложить новую сервисную и экономическую модель для общественного центра, а также решение по благоустройству территории вокруг.

Кинотеатр "Восход" расположен на юго-востоке Москвы, в районе Рязанский. "Варшава" находится на севере столицы, на территории Войковского района. Оба кинотеатра построены по типовым архитектурным проектам в 1970-е годы. Сегодня эти объекты устарели и перестали выполнять свою функцию. Большая часть площадей внутри зданий используется не по назначению, заполнена непрофильными арендаторами.

Конкурс завершится в конце января 2016 года. Победитель получит по 650 тысяч рублей за каждый выполненный проект кинотеатра и право на авторское ведение проекта. Конкурс объявлен по инициативе собственника кинотеатров, компании ADG group, совместно с Москомархитектурой.