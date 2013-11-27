Занавес открывается: завершен ремонт исторической сцены Малого театра

Малый театр готовится к открытию основной сцены после реконструкции

Завершена реконструкция исторической сцены Малого театра. В воскресенье, 1 декабря зрители увидят здесь спектакль "Горе от ума". Спектакли здесь будут идти до апреля 2014 года, а затем театр вновь закроют для проведения строительных работ.

Полную реконструкцию здания Малого театра планируют завершить в октябре 2016 года. Помимо прочего в театре откроется новый репетиционный зал. После реконструкции в эксплуатацию будут введены подземные помещения, для этих целей ведутся работы в коллекторе реки Неглинки под театром.

Кроме того, появится коммуникационный коридор, который свяжет все зоны театра. Это позволит перемещать декорации, улучшит логистику.

В этом подвальном помещении также планируют разместить часть технических служб. До начала реконструкции подвал использовался на 60 процентов. Использование подземных помещений позволит разгрузить надземные этажи. Фактически театр получит более 500 дополнительных квадратных метров.

Напомним, историческая сцена Малого была закрыта на реконструкцию в апреле текущего года.

Первый этап реконструкции театра уже завершен. Сейчас укрепляется фундамент, продолжаются работы по выемке грунта и подведения плиты под фундамент здания. Недавно был объявлен конкурс на следующий этап реконструкции.

Сроки проведения первого этапа реконструкции пришлось скорректировать. Работы приостанавливали из-за повторного проведения госэкспертизы, в результате которой был изменен вариант укрепления фундамента. В процессе пересмотра проектной документации руководство театра решило перенести театральные цеха в Нагатино. Строительство этой площадки начнется в 2014 году. Проектная документация на экспертизу уже сдана.

"Самые главные сложности, с которыми мы столкнулись, – работы по укладке свай под фундамент здания. В процессе бурения скважин буровой инструмент постоянно натыкался на технические сооружения – деревянные сваи, на которых раньше стояли первые постройки. Также обнаружили большое количество металла, оставшегося, видимо, от работ по усилению фундамента, так как с 1926 по 1949 год строители постоянно боролись с его подвижками. Сейчас нам предстоит извлечь из подвала 4 тысячи кубометров грунта", – во время пресс-конференции прокомментировал ход первого этапа реконструкции представитель генподрядчика Вячеслав Шкуров.

Одновременно со строительством на территории Малого театра ведутся археологические раскопки. Уже найдены предметы, датированные XVI-XX веками.

Археологические находки, обнаруженные при реконструкции Малого театра

"Раньше вблизи протекала река Неглинная, которая делала поворот. Поэтому часто здесь случались наводнения. Мы обнаружили монеты XVI века. Это самые старые находки. Также есть пули индивидуального калибра (XVII век), изразцы и керамическая посуда (XVII-XVIII век), помадная банка, части ножниц. Еще одна интересная находка, сделанная на днях, – два солдатика – турецкий всадник и российский пехотинец (XIX век)", - рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашов.

В рамках реконструкции планируется расширить подъезд к Малому театру. Автомобильная парковка в нынешнем ее формате не способна вмещать должное количество автомобилей.

Что касается художественной части, то во время строительства некоторые спектакли из репертуара не игрались – не позволял масштаб сцены филиала на Большой Ордынке.

"Мы планируем выпустить спектакль по произведению Радзинского "Театр императрицы", заявил режиссер Яшин. Уже приступили к репетициям. Также готовим спектакль "Молодость Людовика XIV" Дюма и детские спектакли, среди которых "Золушка" по Шварцу на музыку Дунаевского, режиссер Иванов", - рассказал художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Новый 258 сезон театра открылся 10 октября на сцене, расположенной на Ордынке. Именно сюда труппа переехала на время реконструкции основной площадки.

Несмотря на ремонт в прошлом сезоне у театра не было творческого простоя. Зрителям представили 6 премьер, артисты гастролировали в Киеве, Милане, Баку, Сургуте, давали благотворительные спектакли. В числе знаковых мероприятий – фестиваль в Доме Островского.

История Малого театра начинается в 1756 году. Он был создан при Московском университете по указу императрицы Елизаветы. Труппу возглавил известный драматург и поэт Михаил Херасков, а актерами были студенты и учащиеся университетской гимназии. Среди прочих в спектаклях принимали участие будущие известные литераторы Денис Фонвизин и Ипполит Богданович.

Сначала спектакли театра были закрытыми. Но вскоре представления начали давать на святках и во время масленицы в университетском помещении на Воскресенской площади. С 1759 года их показывали уже широкой публике.

В 1759 году труппа университетского театра стала называться "Российским театром". Представления проходили на сцене Оперного дома на Красных прудах (в районе современной Комсомольской площади), где они чередовались со спектаклями итальянской труппы. Здесь играли первые русские профессиональные актрисы Татьяна Троепольская и Анна Михайлова, а также актеры Иван Лапин, Иван Соколов и другие.

В 1803 году произошло разделение трупп на оперную и драматическую. В 1824 году у театра наконец появилось собственное здание. Для этой цели по проекту архитектора Осипа Бове был перестроен купеческий особняк на Петровской (ныне Театральной) площади, где театр располагается и по сей день. Постепенно театр стали называть Малым, чтобы не путать его с открывшимся здесь же, на Петровской площади, оперным - Большим - театром.

Специально для Малого театра писали Иван Тургенев и Александр Сухово-Кобылин. Но настоящий расцвет театра связан с именем Александра Островского. Всего на сцене театра было поставлено 48 пьес драматурга, из-за чего у Малого появилось неофициальное название "Дом Островского". Он сам дружил с актерами, участвовал в репетициях, а некоторые его пьесы были сочинены специально под определенных исполнителей Малого театра, по их просьбам, для их бенефисов. Пьесы Островского никогда не исчезали из репертуара Малого, а памятник драматургу работы Николая Андреева с 1929 года украшает вход в здание.

В каждом сезоне Малый выпускает 4-5 новых спектаклей. За последние годы он побывал на гастролях в Германии, Франции, Японии, Израиле, Греции, Кипре, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Монголии, Южной Корее и других странах. Театр регулярно проводит Всероссийской фестиваль "Островский в Доме Островского", в рамках которого театры из разных городов России представляют свои постановки по пьесам великого драматурга.

Указом президента России Малому театру присвоен статус национального достояния. Малый был включен в список особо ценных культурных объектов страны, наряду с Большим театром, Третьяковской галереей и Эрмитажем.

