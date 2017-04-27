Жилой дом 1946 года постройки отремонтируют в центре Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Жилой дом послевоенного десятилетия планируют отремонтировать в центре столицы. Проект капитального ремонта был одобрен экспертами Москомэкспертизы, сообщает пресс-служба комитета.

Многоквартирный кирпичный дом был возведен в 1946 году в Малом Николопесковском переулке, в районе Арбат.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, проект работ предусматривает ремонт балконов, крылец, подъездов, и обновление инженерных систем здания.

Металлические конструкции балконных ограждений отремонтируют и обработают составом против коррозии. На верхних этажах над балконами оборудуют защитные козырьки. Кроме того, в подъездах установят новые решетки для чистки обуви, а на ступени лестницы укрепят.

Перечень работ также включает замену магистральных стояков квартир, этажных щитов и модернизацию системы освещения дома. Специалисты планируют обновить системы канализации, водоснабжения и отопления.