Нежилые здания на Нагорной улице реконструируют

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Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила план земельного участка на улице нагорной, владение 3, строения 1, 4, 5 и 6. Там реконструируют четыре нежилых здания общей площадью 8,46 тысяч квадратных метров, сообщили в Москомстройинвесте.

После реконструкции площадь помещений увеличится до 14 тысяч квадратных метров. Максимальная высота зданий составит пять этажей.

Добавим, что здания находятся в зоне жилых микрорайонов района Котловка. Здания используются в качестве производственно-административных помещений сферы приборостроения и микроэлектроники медицинского оборудования.